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The Clevelander Bar в Майами

The Clevelander Bar

О месте

Энергичный бар с открытой зоной и живыми диджеями на Южном пляже. Фирменные коктейли, закуски и тематические вечеринки привлекают как местных, так и туристов.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1020 Ocean Dr #1, Miami Beach, FL 33139
+13055324006

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 02:00
Вторник11:00 - 02:00
Среда11:00 - 02:00
Четверг11:00 - 05:00
Пятница10:00 - 05:00
Суббота10:00 - 05:00
Воскресенье10:00 - 02:00
Контакты
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