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Lola Bar в Майами

Lola Bar

О месте

Стильный бар в Bayside Marketplace с видом на залив Бискейн. Авторские коктейли, разнообразное меню и уютная атмосфера делают его идеальным для отдыха и общения.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Парковка
Можно с животными

Контакты

401 Biscayne Blvd S118, Miami, FL 33132

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 02:00
Вторник10:00 - 02:00
Среда10:00 - 02:00
Четверг10:00 - 02:00
Пятница10:00 - 03:00
Суббота10:00 - 03:30
Воскресенье10:00 - 03:00
Контакты
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