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Nikki Beach Miami в Майами

Nikki Beach Miami

О месте

Культовый пляжный клуб на берегу океана с расслабленной атмосферой, живой музыкой и вечеринками. Белые шезлонги, пальмы, свежие морепродукты и экзотические коктейли.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

1 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139
+13055381111

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 18:00
Вторник12:00 - 18:00
Среда12:00 - 18:00
Четверг12:00 - 18:00
Пятница12:00 - 20:00
Суббота12:00 - 20:00
Воскресенье11:00 - 20:00
Контакты
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