Ferraro's Kitchen Restaurant and Wine Bar в Майами
О месте
Итальянский ресторан с обширной винной картой. Славится аутентичными блюдами и уютной атмосферой, идеальной для романтических ужинов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1099 NE 79th St, Miami, FL 33138
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:30
Вторник12:00 - 21:30
Среда12:00 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота12:00 - 21:30
Воскресенье12:00 - 21:30