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Ferraro's Kitchen Restaurant and Wine Bar в Майами

Ferraro's Kitchen Restaurant and Wine Bar

О месте

Итальянский ресторан с обширной винной картой. Славится аутентичными блюдами и уютной атмосферой, идеальной для романтических ужинов.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1099 NE 79th St, Miami, FL 33138
+17865342136

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:30
Вторник12:00 - 21:30
Среда12:00 - 21:30
Четверг12:00 - 21:30
Пятница12:00 - 21:30
Суббота12:00 - 21:30
Воскресенье12:00 - 21:30
Контакты
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