Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Il Gabbiano в Майами

Il Gabbiano

О месте

Изысканный итальянский ресторан на набережной. Предлагает традиционные блюда, включая пасту и морепродукты. Романтичная атмосфера, идеальна для ужинов при закате.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Отдельные залы
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными

Контакты

335 S Biscayne Blvd, Miami, FL 33131
+13053730063

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота15:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM