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Crazy About You в Майами

Crazy About You

О месте

Популярный ресторан с видом на воду, предлагающий блюда средиземноморской кухни. Отличается свежими ингредиентами и креативными сочетаниями. Известен своими коктейлями.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными

Контакты

1155 Brickell Bay Dr PH101, Miami, FL 33131
+13053774442

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:00
Вторник11:30 - 23:00
Среда11:30 - 23:00
Четверг11:30 - 23:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота10:00 - 00:00
Воскресенье10:00 - 23:00
Контакты
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