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Crazy About You in Miami

Crazy About You

About

Popular waterfront restaurant serving Mediterranean cuisine. Offers fresh ingredients and creative combinations. Famous for its cocktails.

Features

Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Cocktail list
Wine and beer
Full bar
Vegetarian dishes
Vegan dishes
Wi-Fi
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Valet parking
Pet-friendly

Contacts

1155 Brickell Bay Dr PH101, Miami, FL 33131
+13053774442

Extra Info

HOURS
Monday11:30 - 23:00
Tuesday11:30 - 23:00
Wednesday11:30 - 23:00
Thursday11:30 - 23:00
Friday11:00 - 00:00
Saturday10:00 - 00:00
Sunday10:00 - 23:00