Crazy About You in Miami
About
Popular waterfront restaurant serving Mediterranean cuisine. Offers fresh ingredients and creative combinations. Famous for its cocktails.
Features
Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Cocktail list
Wine and beer
Full bar
Vegetarian dishes
Vegan dishes
Wi-Fi
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Valet parking
Pet-friendly
Contacts
1155 Brickell Bay Dr PH101, Miami, FL 33131
Extra Info
HOURS
Monday11:30 - 23:00
Tuesday11:30 - 23:00
Wednesday11:30 - 23:00
Thursday11:30 - 23:00
Friday11:00 - 00:00
Saturday10:00 - 00:00
Sunday10:00 - 23:00