Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

The Capital Grille в Майами

The Capital Grille

О месте

Известный стейк-хаус, специализирующийся на высококачественных стейках и морепродуктах. Классический интерьер, подходящий для деловых встреч и романтических ужинов.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

444 Brickell Ave, Miami, FL 33131
+13053744500

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Четверг11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота16:00 - 22:00
Воскресенье11:00 - 21:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM