Santorini by Georgios в Майами
О месте
Греческий ресторан, предлагающий традиционные блюда и свежие морепродукты. Уютная атмосфера и стильный интерьер делают его идеальным для ужинов и встреч.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Тихая обстановка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Отдельные залы
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными
Контакты
101 Ocean Dr # 101, Miami Beach, FL 33139
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 23:00
Вторник07:00 - 23:00
Среда07:00 - 23:00
Четверг07:00 - 23:00
Пятница07:00 - 23:00
Суббота07:00 - 23:00
Воскресенье07:00 - 23:00