Pipa Lounge Restaurant & Hookah в Майами
О месте
Ресторан и кальянная с восточной и средиземноморской кухней. Уютный интерьер и расслабляющая атмосфера делают его идеальным для отдыха и общения.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
323 Sunny Isles Blvd, Sunny Isles Beach, FL 33160, Соединенные Штаты
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 02:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 01:00