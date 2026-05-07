Joe's Stone Crab в Miami

Joe's Stone Crab

О месте

Легендарный ресторан, известный каменными крабами. Непринужденная, но стильная атмосфера. Популярен в сезон крабов с октября по май.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

11 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139
+13056730365
joesstonecrab.com

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 17:00 - 22:00
Четверг 11:30 - 22:00
Пятница 11:30 - 23:00
Суббота 11:30 - 23:00
Воскресенье 11:30 - 22:00
