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Buddha-Bar Monte-Carlo в Монако

Buddha-Bar Monte-Carlo

О месте

Известный бар и ресторан с экзотическим интерьером. Предлагает расслабляющую атмосферу и уникальный опыт ночной жизни в Монако.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Контакты

Place du Casino, 98000
+37798061919

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 03:00
Вторник18:00 - 03:00
Среда18:00 - 03:00
Четверг18:00 - 03:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00
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