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Sass Café в Монако

Sass Café

О месте

Элегантное место, объединяющее ресторан и клуб. Известно живой музыкой и великолепной атмосферой. Популярно среди местных и гостей.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Apple Pay / Google Pay

Контакты

11 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco
+37793255200

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:30 - 03:00
Вторник20:30 - 03:00
Среда20:30 - 03:00
Четверг20:30 - 03:00
Пятница20:30 - 03:00
Суббота20:30 - 03:00
Воскресенье20:30 - 03:00
Контакты
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