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Cipriani Monte Carlo в Монако

Cipriani Monte Carlo

О месте

Ресторан итальянской кухни: утончённое пространство с атмосферой приватности, где классические блюда подаются в безупречном исполнении, сервис выстроен до деталей, а вечер складывается в лёгкий и эстетичный сценарий с мягким светом и ощущением закрытого клуба.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными

Контакты

1 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco
+37793254250

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:30
Вторник12:00 - 23:30
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье12:00 - 23:30
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