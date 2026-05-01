Il Terrazzino в Monaco

Il Terrazzino

О месте

Итальянский ресторан с блюдами из свежих овощей, фруктов и оливкового масла. Уютное заведение рядом с границей Босолей, предлагающее аутентичные вкусы Италии.

Особенности

Посадочные места
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Rue des Iris, 98000 Monaco
+37793502427
il-terrazzino.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:30
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
