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Элитные виллы в Монако

Изысканный выбор частных вилл для тех, кто привык к совершенству. Только лучшие предложения и безупречный сервис.

Что мы предлагаем

Монако – символ роскоши и исключительности, где каждая вилла становится олицетворением утонченного образа жизни. Мы предлагаем эксклюзивные резиденции с панорамными видами на Лазурный берег и первоклассной инфраструктурой. Наши услуги включают:

  • Аренду эксклюзивных резиденций с видом на Лазурный берег.
  • Продажу уникальных вилл в лучших районах княжества.
  • Персональный подбор недвижимости в зависимости от ваших предпочтений и образа жизни.
  • Полное сопровождение сделки, юридическая поддержка и консьерж-сервис.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Мы предлагаем виллы в самых востребованных и роскошных локациях.

  • Monte-Carlo – элитные резиденции в сердце княжества с видом на казино и яхтенный порт.
  • La Condamine – престижные виллы вблизи набережной и делового центра.
  • Fontvieille – уединенные резиденции с частными причалами для яхт.
  • Larvotto – эксклюзивные виллы с прямым выходом к пляжу и видом на лазурные воды.

Дополнительные услуги

Мы заботимся о каждой детали, чтобы ваше проживание оставляло только яркие впечатления.

  • Аренда персонального шеф-повара с авторскими меню на каждый день.
  • Организация SPA-процедур на территории виллы: массажисты, косметологи, йога-тренеры.
  • Экскурсии на частных яхтах и вертолётные прогулки по окрестностям.
  • Услуги личного помощника для решения оперативных задач.

Почему выбирают нас

Вы выбираете абсолютный комфорт — мы берём на себя всё остальное.

  • Предоставляем только эксклюзивные виллы, недоступные на массовом рынке.
  • Индивидуально подбираем объект под цель поездки: отдых, вечеринка, семейное проживание, уединение.
  • Сотрудничаем с профессиональными управляющими компаниями, которые следят за сервисом на месте.
  • Все процессы аренды максимально упрощены и адаптированы под запрос клиента.

Услуги для владельцев вилл

Мы предлагаем владельцам элитных вилл полный цикл услуг – от эффективного маркетинга до юридического сопровождения сделок. Доверьте нам заботу о вашей недвижимости, чтобы она приносила вам стабильный доход и сохраняла свою ценность.

  • Продвижение элитных объектов среди состоятельных клиентов по всему миру.
  • Полное управление недвижимостью, включая техническое обслуживание и ремонт.
  • Поиск надежных арендаторов и покупателей.
  • Консультирование по инвестициям и юридическое сопровождение сделок.

Гарантия безопасности сделки

Мы предоставляем:

  • Юридическая проверка документов и легальность всех операций.
  • Полная прозрачность условий аренды и покупки.
  • Сопровождение сделки опытными юристами и экспертами рынка недвижимости.
info@versently.com