Алмазный фонд в Moscow
Одна из главных сокровищниц мира, открытая в 1967 году. Здесь можно увидеть редчайшие самородки золота и платины, легендарные бриллианты и уникальные ювелирные шедевры. Каждая витрина хранит не только драгоценности, но и историю страны. Алмазный фонд — самая яркая и знаменитая часть Госфонда России.
Кремлёвская наб., 1, стр. 3, Москва
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 18:00
Вторник08:00 - 18:00
Среда08:00 - 18:00
Пятница08:00 - 18:00
Суббота08:00 - 18:00
Воскресенье08:00 - 18:00