Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Северяне в Москве

Северяне

О месте

Атмосфера северного уюта и огня: блюда, приготовленные на открытом пламени, авторская подача и интерьер, где каждая деталь — часть истории.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты

Контакты

Большая Никитская ул., 12 стр 1, Москва, 125009
89771919116

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 00:00
Вторник09:00 - 00:00
Среда09:00 - 00:00
Четверг09:00 - 00:00
Пятница09:00 - 00:00
Суббота09:00 - 00:00
Воскресенье09:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM