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Salone pasta&bar в Москве

Salone pasta&bar

О месте

Идеальное место для тех, кто любит итальянскую кухню. Различные виды пасты, включая домашнюю, которую готовят прямо в ресторане, и заводскую, приготовленную в Неаполе.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Подходит для мероприятий
Бронирование столов
Можно с животными
Тихая обстановка

Контакты

ул. Малая Дмитровка, 18А, стр. 3, Москва
+7 (929) 926-11-99

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 00:00
Вторник09:00 - 00:00
Среда09:00 - 00:00
Четверг09:00 - 00:00
Пятница09:00 - 01:00
Суббота10:00 - 01:00
Воскресенье10:00 - 00:00
Контакты
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