Оттепель в Москве
О месте
Ресторан в павильоне «Шелководство» на ВДНХ. Авторская кухня Андрея Мамонтова сочетает традиции и современность: в меню блюда русской и европейской гастрономии, домашние закуски и оригинальные десерты.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Полный бар
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Подходит для мероприятий
Wi-Fi
Можно с животными
Контакты
пр-т Мира, 119 строение 311, Москва, 129223
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:00
Вторник11:00 - 23:00
Среда11:00 - 23:00
Четверг11:00 - 23:00
Пятница11:00 - 23:00
Суббота11:00 - 23:00
Воскресенье11:00 - 23:00