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Sixty в Москве

Sixty

О месте

Один из самых высоких ресторанов Европы на 62-м этаже башни «Федерация». Отсюда открываются захватывающие виды на Москву, рассветы, закаты и облака под ногами.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Посадочные места
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Наличные

Контакты

Пресненская наб., 12, Москва, 123317
84956538368

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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