Oltremare в Москве
О месте
Место, где царит атмосфера дорогой Италии. Здесь играет живая музыка на итальянском языке от Роберто Кардилло, а свежесть морепродуктов выше всяких похвал.
Особенности
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Wi-Fi
Живая музыка
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Саввинская наб., 13, Москва, 119435
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота09:00 - 02:00
Воскресенье09:00 - 00:00