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Oltremare в Москве

Oltremare

О месте

Место, где царит атмосфера дорогой Италии. Здесь играет живая музыка на итальянском языке от Роберто Кардилло, а свежесть морепродуктов выше всяких похвал.

Особенности

Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Wi-Fi
Живая музыка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Саввинская наб., 13, Москва, 119435
+7 (495) 189-89-13

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота09:00 - 02:00
Воскресенье09:00 - 00:00
Контакты
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