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Butler в Москве

Butler

О месте

Аристократичный особняк на Патриарших прудах с кухней от сицилийского шефа Джузеппе Дави. Меню — спагетти с боттаргой, равиоли с трюфелем, премиальные стейки, устрицы и камчатский краб. Интерьер — лепнина, люстры, белый рояль и летний сад.

Особенности

Принимают карты
Наличные
Посадочные места
Терраса
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Трехпрудный пер., 15, Москва, 123001
84951504586https://maps.app.goo.gl/azcFLGfJLJptyRwh6

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
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