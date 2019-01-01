Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

White Rabbit в Москве

White Rabbit

О месте

Один из лучших ресторанов мира, занявший 13-е место в престижном рейтинге The World’s 50 Best Restaurants 2019 и получивший «гастрономический Оскар». Меню сочетает современную авторскую кухню и оригинальные гастрономические идеи.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Терраса
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Тихая обстановка
Посадочные места
Wi-Fi
Парковка
Принимают карты

Контакты

Смоленская пл., 3, Москва, 121099
84955105101

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM