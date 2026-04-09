ESHAK в Moscow
О месте
Это пространство, где уют сочетается с яркой кухней и внимательным сервисом: европейская эстетика встречается с восточным гостеприимством, панорамные интерьеры — с живой атмосферой, DJ-сетами, караоке и шоу-программами, а разнообразное меню объединяет восточные, кавказские и европейские блюда — от плова и кебабов до тирамису и пахлавы, чтобы каждый гость нашёл своё.
Особенности
Парковка
Wi-Fi
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Подходит для мероприятий
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
DJ сеты
Живая музыка
Кондиционер
Панорамный вид
Посадочные места
Наличные
Принимают карты
Контакты
Рублёвское ш., 42к1, Москва, 121609
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 06:00
Суббота12:00 - 06:00
Воскресенье12:00 - 00:00