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Аренда частного самолета в Москве

Путешествуйте по своему расписанию, наслаждаясь непревзойдённым уровнем сервиса и комфорта.​

Что мы предлагаем

Мы предоставляем услуги аренды частных самолетов для деловых и личных поездок, гарантируя максимальный комфорт, приватность и удобство. С нами вы можете:

  • Совершить рейс в любую точку мира в удобное для вас время.
  • Организовать корпоративные перелеты для топ-менеджеров или делегаций.
  • Спланировать роскошные путешествия с высоким уровнем сервиса.
  • Воспользоваться услугами экстренной авиации для быстрых перелетов по России и за рубеж.

Легкие самолеты
Легкие самолеты
Средние реактивные самолеты
Средние реактивные самолеты
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Турбовинтовые самолеты
Турбовинтовые самолеты

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Для нашей команды важны ваш комфорт и безопасность.

  • Опытные пилоты и персонал с VIP-подготовкой.
  • Индивидуальное питание от лучших шеф-поваров Москвы.
  • Современные мультимедийные и бизнес-зоны на борту.
  • Индивидуальные каюты для вашего комфорта.

Дополнительные услуги

Мы готовы предложить:

  • Организация трансфера на элитных автомобилях.
  • Услуги консьерж-сервиса в аэропорту.
  • Персонализированные услуги на борту (оформление каюты, детские зоны, особое меню).

Мы также предлагаем аренду элитных яхт и автомобилей в пунктах вашего назначения, чтобы ваше путешествие было комфортным от начала до конца.

Направления и маршруты

С нами вы можете летать куда угодно:

  • Междугородние рейсы по России и СНГ.
  • Бизнес-перелеты в Европу и Ближний Восток.
  • Дальнемагистральные маршруты в Азию и Америку.
  • Эксклюзивные направления, недоступные для коммерческих рейсов.

Почему выбирают нас

Мы объединяем роскошь, технологии и внимание к деталям, чтобы вы могли летать по-настоящему с комфортом.

  • Надежность: наши самолеты проходят регулярное техническое обслуживание.
  • Гибкость: мы организуем рейсы под ваши индивидуальные запросы.
  • Экспертность: многолетний опыт работы с клиентами премиум-сегмента.
  • Экономия времени: летайте без очередей, задержек и пересадок.

Безопасность и стандарты

Ваше спокойствие — приоритет для нашей команды.

  • Наши самолеты сертифицированы ведущими авиационными агентствами.
  • Экипажи проходят регулярные проверки и тренинги.
  • Полный контроль маршрутов и погодных условий для вашей безопасности.

Сделайте свой следующий перелёт особенным. Свяжитесь с нами для аренды частного самолёта.​

info@versently.com