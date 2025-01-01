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Аренда VIP яхт в Москве

Аренда яхты на воде в центре столицы — это возможность совместить роскошь, приватность и яркие впечатления. Идеальный формат для деловых встреч, торжеств или неспешных прогулок по Москве-реке.

Что мы предлагаем

Москва-река предлагает уникальную возможность насладиться роскошными водными прогулками в сердце столицы. А мы предоставляем премиальный сервис по аренде роскошных яхт в Москве, чтобы вы могли провести время с комфортом. Это идеальный вариант для:

  • Бизнес-встречи и корпоратива – для деловых переговоров в неформальной обстановке.
  • Дня рождения – праздника, который запомнится на всю жизнь.
  • Романтических свиданий – ужины под звёздами или предложения руки и сердца.
  • Эксклюзивные фотосессии – с шикарными видами и уникальной атмосферой.

Вы сможете выбрать оптимальный формат отдыха, наслаждаясь видами Москвы с воды и нашим первоклассным сервисом.

Моторные яхты
Моторные яхты
Парусные яхты
Парусные яхты
Катамараны
Катамараны
Роскошные мегаяхты
Роскошные мегаяхты

Запрос

Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.

Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

На борту вас ждёт опытный экипаж, который сделает вашу прогулку незабываемой:

  • Капитан обеспечит безопасность и комфортное передвижение по реке.
  • Стюарды позаботятся о вашем удобстве и напитках.
  • Гиды предоставляются по запросу.

Вы можете не беспокоиться ни о чём, просто наслаждаться моментом.

Дополнительные услуги

Мы предлагаем широкий спектр услуг, чтобы сделать ваш отдых ещё более роскошным:

  • Кейтеринг и услуги шеф-повара – изысканные блюда прямо на борту.
  • Оформление яхты – для вечеринок, свадеб и фотосессий.
  • Живая музыка и DJ – создадут нужную атмосферу.
  • Фотографы и видеографы – запечатлеют лучшие моменты вашей прогулки.

Маршруты и направления

Москва-река открывает множество живописных маршрутов:

  • Классическая прогулка по центру – с видами на Кремль, Воробьёвы горы и Парящий мост.
  • Закатный круиз с ужином – романтика, живая музыка и завораживающие пейзажи.
  • Яхтенные вечеринки – с коктейлями, музыкой и весельем под звёздами.

Вы также можете разработать индивидуальный маршрут – мы учтём все ваши пожелания.

Яхты для особых случаев

Идеальное решение для мероприятий, которые требуют безупречной атмосферы и уровня обслуживания.

  • Деловые встречи в приватной обстановке с видом на город.
  • Романтические ужины с ужином от шеф-повара и шампанским.
  • Проведение закрытых вечеринок, дней рождений и семейных торжеств.
  • Съёмки, фотосессии и пресс-мероприятия в эксклюзивной локации.

Выберите яхту, которая соответствует вашему стилю и задаче, и мы позаботимся обо всём остальном.

Забронируйте лучший формат вашего дня уже сегодня.

info@versently.com