Аренда яхты на воде в центре столицы — это возможность совместить роскошь, приватность и яркие впечатления. Идеальный формат для деловых встреч, торжеств или неспешных прогулок по Москве-реке.
Что мы предлагаем
Москва-река предлагает уникальную возможность насладиться роскошными водными прогулками в сердце столицы. А мы предоставляем премиальный сервис по аренде роскошных яхт в Москве, чтобы вы могли провести время с комфортом. Это идеальный вариант для:
Вы сможете выбрать оптимальный формат отдыха, наслаждаясь видами Москвы с воды и нашим первоклассным сервисом.
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
На борту вас ждёт опытный экипаж, который сделает вашу прогулку незабываемой:
Вы можете не беспокоиться ни о чём, просто наслаждаться моментом.
Дополнительные услуги
Мы предлагаем широкий спектр услуг, чтобы сделать ваш отдых ещё более роскошным:
Маршруты и направления
Москва-река открывает множество живописных маршрутов:
Вы также можете разработать индивидуальный маршрут – мы учтём все ваши пожелания.
Яхты для особых случаев
Идеальное решение для мероприятий, которые требуют безупречной атмосферы и уровня обслуживания.
Выберите яхту, которая соответствует вашему стилю и задаче, и мы позаботимся обо всём остальном.
Забронируйте лучший формат вашего дня уже сегодня.