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Bar Gabányi в Мюнхене

Bar Gabányi

О месте

Бар, открытый легендарным Стефаном Габаньи. Здесь ценят качественный алкоголь, джаз и интеллектуальные беседы.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Beethovenpl. 2, 80336 München-Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
+498951701805

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 03:00
Четверг18:00 - 03:00
Пятница20:00 - 05:00
Суббота20:00 - 05:00
Воскресенье20:00 - 04:00
Контакты
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