Bar Gabányi в Мюнхене
О месте
Бар, открытый легендарным Стефаном Габаньи. Здесь ценят качественный алкоголь, джаз и интеллектуальные беседы.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Beethovenpl. 2, 80336 München-Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 03:00
Четверг18:00 - 03:00
Пятница20:00 - 05:00
Суббота20:00 - 05:00
Воскресенье20:00 - 04:00