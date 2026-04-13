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ВСЕРЕСТОРАНЫМУЗЕИ И ГАЛЕРЕИНОЧНАЯ ЖИЗНЬВПЕЧАТЛЕНИЯ

Досуг и развлечения в Мюнхен

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Bar Montez
Bar Montez

Один из новейших и самых стильных лаунджей города. Расположен в роскошном отеле Rosewood. Здесь предлагают авторские коктейли под живой джаз в интерьерах, напоминающих частный закрытый клуб.

Tohru in der Schreiberei
Tohru in der Schreiberei

Этот ресторан обладатель высшей награды под руководством Тору Накамуры, предлагающий уникальный гастрономический опыт в историческом центре.

Hofbräuhaus
Hofbräuhaus

Туристическая достопримечательность, второй этаж ресторана предлагает более спокойную и торжественную обстановку для деловых обедов и классических ужинов.

Pinakothek der Moderne
Pinakothek der Moderne

Огромный комплекс, объединяющий под одной крышей четыре музея: современное искусство, дизайн, архитектуру и графику. Здесь можно увидеть работы Пикассо, Дали и Уорхола.

Paradiso Tanzbar
Paradiso Tanzbar

Стильный клуб с богатой историей и атмосферой гламура. Известен своими выступлениями и инклюзивной, но при этом элитной публикой.

Glyptothek
Glyptothek

Старейший публичный музей Мюнхена, посвященный античной скульптуре. В залах на Королевской площади (Кёнигсплац) хранятся шедевры Древней Греции и Рима, такие как «Фавн Барберини».

Komu
Komu

Элегантный ресторан шеф-повара Кристофа Кунца, который быстро завоевал признание и звезду Мишлен за современную и креативную кухню.

ALTE PINAKOTHEK
ALTE PINAKOTHEK

Одна из старейших галерей мира. Здесь собрано более 900 европейских шедевров XIV–XVIII веков, включая работы Альбрехта Дюрера, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Рубенса.

Brothers
Brothers

Заведение, предлагающее расслабленный формат fine dining с упором на выдающуюся винную карту и современную европейскую кухню.

Lucky Who
Lucky Who

Клуб-ресторан с просторной террасой, который днем работает как изысканное заведение, а ночью превращается в стильную площадку для вечеринок. Популярен у модной и обеспеченной молодежи города.

M'Uniqo Rooftop Bar
M'Uniqo Rooftop Bar

Самый высокий бар в городе (12-й этаж) с обзором 360° на Мюнхен и Альпы. Здесь строгий дресс-код и одна из самых обширных карт вермутов в Европе.

Englischer Garten
Englischer Garten

Один из крупнейших городских парков в мире. Обязательно дойдите до волны Айсбах, где серферы катаются круглый год, и загляните в сад у Китайской башни.

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