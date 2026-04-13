Досуг и развлечения в Мюнхен
Один из новейших и самых стильных лаунджей города. Расположен в роскошном отеле Rosewood. Здесь предлагают авторские коктейли под живой джаз в интерьерах, напоминающих частный закрытый клуб.
Этот ресторан обладатель высшей награды под руководством Тору Накамуры, предлагающий уникальный гастрономический опыт в историческом центре.
Туристическая достопримечательность, второй этаж ресторана предлагает более спокойную и торжественную обстановку для деловых обедов и классических ужинов.
Огромный комплекс, объединяющий под одной крышей четыре музея: современное искусство, дизайн, архитектуру и графику. Здесь можно увидеть работы Пикассо, Дали и Уорхола.
Стильный клуб с богатой историей и атмосферой гламура. Известен своими выступлениями и инклюзивной, но при этом элитной публикой.
Старейший публичный музей Мюнхена, посвященный античной скульптуре. В залах на Королевской площади (Кёнигсплац) хранятся шедевры Древней Греции и Рима, такие как «Фавн Барберини».
Элегантный ресторан шеф-повара Кристофа Кунца, который быстро завоевал признание и звезду Мишлен за современную и креативную кухню.
Одна из старейших галерей мира. Здесь собрано более 900 европейских шедевров XIV–XVIII веков, включая работы Альбрехта Дюрера, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Рубенса.
Заведение, предлагающее расслабленный формат fine dining с упором на выдающуюся винную карту и современную европейскую кухню.
Клуб-ресторан с просторной террасой, который днем работает как изысканное заведение, а ночью превращается в стильную площадку для вечеринок. Популярен у модной и обеспеченной молодежи города.
Самый высокий бар в городе (12-й этаж) с обзором 360° на Мюнхен и Альпы. Здесь строгий дресс-код и одна из самых обширных карт вермутов в Европе.
Один из крупнейших городских парков в мире. Обязательно дойдите до волны Айсбах, где серферы катаются круглый год, и загляните в сад у Китайской башни.