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Gabelspie в Мюнхене

Gabelspie

О месте

Расположенный в районе Гизинг, этот ресторан с 1 звездой Мишлен предлагает изысканные блюда в более камерной и уютной обстановке.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Zehentbauernstraße 20, 81539 München-Obergiesing-Fasangarten
+498912253940

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 00:00
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница18:30 - 00:00
Суббота18:30 - 00:00
Контакты
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