Gabelspie в Мюнхене
О месте
Расположенный в районе Гизинг, этот ресторан с 1 звездой Мишлен предлагает изысканные блюда в более камерной и уютной обстановке.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Zehentbauernstraße 20, 81539 München-Obergiesing-Fasangarten
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 00:00
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница18:30 - 00:00
Суббота18:30 - 00:00