Tohru in der Schreiberei в Мюнхене
О месте
Этот ресторан обладатель высшей награды под руководством Тору Накамуры, предлагающий уникальный гастрономический опыт в историческом центре.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Burgstraße 5, 80331 München
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 00:00
Среда19:00 - 00:00
Четверг19:00 - 00:00
Пятница19:00 - 00:00
Суббота19:00 - 00:00