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Tohru in der Schreiberei в Мюнхене

Tohru in der Schreiberei

О месте

Этот ресторан обладатель высшей награды под руководством Тору Накамуры, предлагающий уникальный гастрономический опыт в историческом центре.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Burgstraße 5, 80331 München
+498921529172

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 00:00
Среда19:00 - 00:00
Четверг19:00 - 00:00
Пятница19:00 - 00:00
Суббота19:00 - 00:00
Контакты
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