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Brothers в Мюнхене

Brothers

О месте

Заведение, предлагающее расслабленный формат fine dining с упором на выдающуюся винную карту и современную европейскую кухню.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Kurfürstenstraße 31, 80801 München
+498945461930

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 00:00
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница19:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Контакты
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