Brothers в Мюнхене
О месте
Заведение, предлагающее расслабленный формат fine dining с упором на выдающуюся винную карту и современную европейскую кухню.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Kurfürstenstraße 31, 80801 München
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 00:00
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница19:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00