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The Cappella Sansevero в Неаполе

The Cappella Sansevero

О месте

Уникальный музей барочной архитектуры и искусства XVIII века, расположенный в историческом центре. Она знаменита невероятной скульптурой «Завуалированный Христос» и анатомическими моделями, созданными по заказу масона Раймондо ди Сангро.

Контакты

Via Francesco de Sanctis, 19/21, 80134 Napoli NA
+390815524936

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 20:30
Вторник09:00 - 19:00
Среда09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 19:00
Пятница09:00 - 19:00
Суббота09:00 - 20:30
Воскресенье09:00 - 20:30
Контакты
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