Piazza Nicola Amore

Элегантная площадь в самом центре Неаполя, расположенная на знаменитой улице Корсо Умберто I. Она известна своей исторической архитектурой XIX века, близостью к порту и основным достопримечательностям. Площадь окружена грандиозными зданиями и находится недалеко от сердца старого города.