Досуг и развлечения в Неаполе
Элегантная неоклассическая вилла XIX века, окруженная пышным парком. Сегодня это музейный комплекс, объединяющий Музей принца Диего Арагона Пиньятелли Кортес и Музей карет, представляющий историю и культуру знатных семей.
Стильный коктейль-бар, заведение специализируется на авторских коктейлях и изысканных закусках, предлагая атмосферу современного бутика.
Элегантный коктейль-бар и ресторан, расположенный на первом этаже отеля Royal Continental на набережной Неаполя. Заведение позиционирует себя как «лаборатория правильного питья», где наука встречается с миксологией.
Уникальное историческое место, расположенное в комплексе старинной больницы Incurabili. Он посвящен развитию медицины, хирургии и аптечного дела. Посетители могут увидеть исторические хирургические инструменты, старинные аптечные сосуды и свидетельства медицинской практики прошлых веков.
Современный ресторан высокой кухни, расположенный внутри отеля Royal Continental на набережной Неаполя. Заведение предлагает креативное меню, сочетающее локальные продукты с современными техниками, элегантную атмосферу, профессиональный сервис и панорамный вид на море.
Пиццерия предлагает традиционную неаполитанскую пиццу в исторической части города, где гости могут насладиться аутентичной атмосферой.
Одна из крупнейших и важнейших площадей Неаполя, расположенная в центре города рядом с портом. Это значимый туристический узел, объединяющий исторический замок Кастель-Нуово, величественное здание Муниципалитета и фонтан Нептуна, предлагая виды на гавань.
Элегантное заведение в районе Позиллипо с современным дизайном, панорамными окнами и террасой, откуда открываются захватывающие виды на Неаполитанский залив, Везувий и остров Капри. Бар, являющийся частью комплекса Palazzo Petrucci, предлагает изысканную атмосферу, идеально подходящую для аперитива или романтического вечера.
Концептуальный ресторан-бутик в историческом центре Неаполя, расположенный прямо напротив кафедрального собора. Заведение объединяет в себе классический неаполитанский ресторан, лавку деликатесов и пространство, посвященное культу святого Януария.
Элегантная площадь в самом центре Неаполя, расположенная на знаменитой улице Корсо Умберто I. Она известна своей исторической архитектурой XIX века, близостью к порту и основным достопримечательностям. Площадь окружена грандиозными зданиями и находится недалеко от сердца старого города.
Уютный ресторан, отмеченный гидом Мишлен, расположенный в центре Неаполя рядом с виллой Пиньятелли и муниципальными садами. Он предлагает аутентичную кампанскую и средиземноморскую кухню в стиле элегантной таверны. Посетители хвалят щедрые порции, вкусные традиционные блюда и дружелюбную атмосферу.
Популярный ресторан традиционной неаполитанской кухни, расположенный в историческом центре Неаполя. Заведение известно своей уютной атмосферой, внимательным обслуживанием и классическими блюдами Кампании.