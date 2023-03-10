Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Аренда элитных авто в Неаполь

Премиальный автомобиль позволяет комфортно организовать поездки по Неаполю и вдоль побережья Кампании. Он особенно востребован для маршрутов к Сорренто, Амальфи и другим курортным направлениям, где качество транспорта заметно влияет на впечатления от путешествия.

Что мы предлагаем

Побережье Кампании требует гибкости: один день может включать Неаполь, другой — Сорренто или Позитано. Подходящий автомобиль помогает сохранить комфорт независимо от продолжительности маршрута.

  • Для поездок вдоль побережья подойдут премиальные автомобили с комфортным салоном и хорошей маневренностью.
  • Если в программе несколько пассажиров и багаж, просторный SUV станет более практичным решением.
  • Ferrari Roma или аналогичная grand touring модель позволит сделать самостоятельную поездку частью впечатления.
  • Для маршрутов по Амальфитанскому побережью можно заказать автомобиль с водителем, который будет сопровождать клиента в течение всего дня.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Побережье и соседние города требуют уверенного вождения и хорошего знания маршрутов, особенно если день включает несколько переездов. Профессиональный водитель позволяет сосредоточиться на впечатлениях, а не на дороге.

  • Трансфер из аэропорта или вокзала с доставкой непосредственно к отелю.
  • Поездки по Амальфитанскому побережью с возможностью остановиться в Позитано, Амальфи или других выбранных местах.
  • Индивидуальная подача автомобиля для поездок в Сорренто, Равелло и другие направления Кампании.

Дополнительные услуги

Южная Италия раскрывается особенно интересно при индивидуальном маршруте, который выходит за пределы привычных туристических точек. Дополнительные услуги позволяют организовать автомобильную часть такой поездки в соответствии с личными интересами.

  • Маршруты по побережью Амальфи с подбором панорамных остановок и небольших локальных заведений.
  • Поездки к винодельням и частным поместьям Кампании.
  • Автомобили для свадеб, рекламных съёмок и частных мероприятий.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Каждый автомобиль проходит необходимое обслуживание, чтобы сохранять надежность во время ежедневных и продолжительных поездок. Перед началом аренды состояние выбранной машины дополнительно контролируется. При заказе услуги с водителем клиент получает сопровождение подготовленного профессионала.

Аренда для особых случаев

Особый день здесь можно построить вокруг моря, исторической атмосферы или неспешного вечера, а автомобиль станет частью этого сценария.

  • Вечерние мероприятия и торжественные ужины.
  • Частные празднования на побережье.
  • Поездки к загородным виллам и престижным площадкам.
  • Автомобиль для особого случая с акцентом на комфорт и атмосферу.

Премиальный транспорт помогает сделать поездку естественным продолжением самого события.

Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM