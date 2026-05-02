The Tusk Bar в New York

The Tusk Bar

О месте

Расслабляющий бар с разнообразным меню коктейлей и закусок. Известен тематическими вечерами и уютной атмосферой, подходящей для встреч с друзьями или романтики.

Особенности

Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места

Контакты

7 E 27th St, New York, NY 10016
+12129719746
www.thetuskbar.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:00 - 00:00
Вторник16:00 - 00:00
Среда16:00 - 00:00
Четверг16:00 - 00:00
Пятница16:00 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00
Воскресенье16:00 - 00:00
