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Nobu Fifty Seven в Нью-Йорке

Nobu Fifty Seven

О месте

Известный ресторан японско-перуанской кухни на 57-й улице. Современный интерьер, эксклюзивные блюда и деловая атмосфера привлекают ценителей высокой кухни и стильных встреч.

Особенности

Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

40 W 57th St, New York, NY 10019
+12127573000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:45 - 22:15
Вторник11:45 - 22:15
Среда11:45 - 22:15
Четверг11:45 - 22:15
Пятница11:45 - 23:15
Суббота11:45 - 23:15
Воскресенье11:45 - 22:15
Контакты
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