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The Dead Rabbit в Нью-Йорке

The Dead Rabbit

О месте

Известный ирландский паб и коктейль-бар в Нижнем Манхэттене, прославившийся своими коктейлями и атмосферой. Классический ирландский интерьер, уют и креативное меню напитков.

Особенности

Живая музыка
Вино и пиво
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

30 Water St, New York, NY 10004
+19175405228

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 02:00
Вторник11:00 - 02:00
Среда11:00 - 02:00
Четверг11:00 - 02:00
Пятница11:00 - 03:00
Суббота11:00 - 03:00
Воскресенье11:00 - 02:00
Контакты
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