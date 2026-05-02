230 Fifth Rooftop Bar в New York
Один из крупнейших баров на крыше в Нью-Йорке, предлагающий потрясающий вид на Эмпайр-стейт-билдинг и Манхэттен. Популярен благодаря коктейлям и уличным вечеринкам в теплую погоду.
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
1150 Broadway, New York, NY 10001
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 01:00
Вторник 12:00 - 01:00
Среда 12:00 - 01:00
Четверг 12:00 - 01:00
Пятница 12:00 - 02:00
Суббота 11:00 - 04:00
Воскресенье 11:00 - 01:00