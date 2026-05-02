Bar Goto в New York
О месте
Японский коктейль-бар с минималистичным интерьером, вдохновленный традиционными японскими ингредиентами. Популярны закуски, идеально сочетающиеся с авторскими коктейлями.
Особенности
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Контакты
245 Eldridge St, New York, NY 10002
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 00:00
Среда 17:00 - 00:00
Четверг 17:00 - 01:00
Пятница 17:00 - 02:00
Суббота 17:00 - 02:00
Воскресенье 17:00 - 00:00