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Little Alley в Нью-Йорке

Little Alley

О месте

Ресторан с американской кухней и интернациональными элементами в Нью-Йорке. Сезонные блюда, вина и крафтовое пиво в стильной, непринужденной атмосфере.

Особенности

Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Принимают карты
Посадочные места

Контакты

550 3rd Ave, New York, NY 10016
+16469983976

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 21:15
Вторник11:00 - 21:15
Среда11:00 - 21:15
Четверг11:00 - 21:15
Пятница11:00 - 21:45
Суббота11:00 - 21:45
Воскресенье11:00 - 21:15
Контакты
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