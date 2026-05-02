Olio e Più в New York
О месте
Итальянский ресторан в Нью-Йорке с аутентичной кухней. Свежие пасты, классические блюда и уютная атмосфера создают идеальные условия для романтических встреч и ужинов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка
Контакты
3 Greenwich Ave, New York, NY 10014
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота 10:00 - 00:00
Воскресенье 10:00 - 00:00