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Аренда частного самолета в Нью-Йорке

Аренда частного джета — это возможность превратить перелёт в удовольствие, а не в необходимость.​

Что мы предлагаем

Мы предоставляем услуги аренды частных самолетов в Нью-Йорке для бизнес-перелетов и элитных путешествий. Эксклюзивный сервис, премиальное обслуживание и конфиденциальность на каждом этапе делают перелет безупречным. С нами вы можете:

  • Осуществить перелет в любую точку мира из ведущих аэропортов Нью-Йорка.
  • Организовать корпоративные чартерные рейсы для бизнес-делегаций.
  • Спланировать частное путешествие с премиальным сервисом.
  • Воспользоваться экстренной авиацией для срочных перелетов.

Легкие самолеты
Легкие самолеты
Средние реактивные самолеты
Средние реактивные самолеты
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Турбовинтовые самолеты
Турбовинтовые самолеты

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Каждый перелет — это не просто путешествие, а настоящее искусство сервиса.

  • Возможность аренды самолета с личным бортпроводником.
  • Опытные пилоты с международной сертификацией.
  • Индивидуальное меню от лучших ресторанов Нью-Йорка.
  • Лаунж-зоны, мультимедийные развлечения и приватные каюты для вашего спокойствия.

Дополнительные услуги

Расширьте границы комфорта:

  • VIP-трансфер с водителем на Rolls-Royce, Bentley или Mercedes-Maybach.
  • Организация ускоренного прохождения паспортного контроля и таможни.
  • Специальные запросы, включая персонального сомелье и SPA-программы на борту.

Комплексные услуги для вашего удобства и наслаждения каждым моментом путешествия.

Направления и маршруты

С нами вы можете летать куда угодно:

  • Индивидуальные чартерные рейсы по США и миру.
  • Бизнес-перелеты в Лондон, Париж, Дубай, Лос-Анджелес.
  • Эксклюзивные маршруты на элитные курорты Карибского бассейна.
  • Полностью персонализированные маршруты по вашему запросу.

Почему выбирают нас

Ваши стандарты — наша отправная точка. Мы предлагаем только то, что соответствует уровню VIP.

  • Гарантия надежности и пунктуальности.
  • Полная персонализация маршрутов и услуг.
  • Высокий уровень безопасности и первоклассный сервис.
  • Соответствие международным авиационным стандартам.

Безопасность и стандарты

Ваше спокойствие — наш приоритет

  • Все самолеты сертифицированы международными авиационными агентствами.
  • Экипажи проходят регулярные тренировки и проверки.
  • Полный контроль маршрутов, погодных условий и технического состояния воздушных судов.

Путешествуйте с комфортом и стилем. Закажите частный джет и наслаждайтесь каждым моментом полёта.​

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