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Элитные виллы в Нью-Йорке

Там, где стиль встречает комфорт. Элитные виллы для тех, кто не готов идти на компромиссы.

Что мы предлагаем

Виллы Нью-Йорка – это идеальное сочетание приватности и доступа к лучшей инфраструктуре мегаполиса. Мы подберем для вас резиденцию, которая обеспечит абсолютный комфорт и соответствие вашим ожиданиям. Наши услуги включают:

  • Аренду роскошных резиденций в лучших районах Манхэттена и его окрестностях.
  • Продажу эксклюзивных вилл с современным дизайном и первоклассными удобствами.
  • Индивидуальный подбор недвижимости, соответствующий вашим предпочтениям и стилю жизни.
  • Полное сопровождение сделки, юридическая поддержка и премиальный консьерж-сервис.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Мы предлагаем виллы в самых востребованных и роскошных локациях.

  • Upper East Side – исторические особняки рядом с Центральным парком.
  • Tribeca – ультрасовременные таунхаусы с уникальной архитектурой.
  • The Hamptons – элитные загородные виллы у океана.
  • Greenwich – эксклюзивные резиденции в окружении природы и тишины.

Дополнительные услуги

Мы создаём условия, в которых отдых становится искусством.

  • Индивидуальный подход к организации досуга.
  • Полное сопровождение бизнеса во время аренды: офисные решения, конференц-залы.
  • Организация гольф-туров, теннисных матчей и спортивных мероприятий.
  • Поддержка консьерж-сервиса по особым личным поручениям.

Почему выбирают нас

Если вы ищете идеальное сочетание роскоши, уюта и стиля — вы по адресу.

  • Предлагаем только виллы, которые соответствуют высокому уровню вкуса и статуса клиента.
  • Учитываем каждую деталь — от натуральных материалов в отделке до панорамных видов из окон.
  • Все объекты доступны для предварительного просмотра.
  • Поддерживаем вас на каждом этапе: до, во время и после проживания.

Услуги для владельцев вилл

Ваша вилла – это не просто недвижимость, а актив, который должен работать на вас. Мы обеспечим её профессиональное продвижение, юридическую безопасность и качественное обслуживание.

  • Продвижение элитных объектов среди международных клиентов.
  • Полное сопровождение сделки, включая юридическое и налоговое консультирование.
  • Управление недвижимостью – от технического обслуживания до поиска арендаторов.
  • Маркетинговая стратегия для эффективной продажи объекта.

Гарантия безопасности сделки

Для вас работают проверенные специалисты.

  • Комплексная проверка недвижимости на юридические риски.
  • Полное соответствие договора актуальному законодательству.
  • Контроль над каждой транзакцией и финансовыми расчетами.
info@versently.com