Sparrow

Изысканный и уютный винный бар и лаунж, расположенный в районе North Quarter District в центре города. Это стильное заведение в стиле спикизи, предназначенное исключительно для взрослых (21+), славится своей романтической атмосферой, тщательно отобранной винной картой и южноевропейской кухней.