Досуг и развлечения в Орландо
Знаменитый ресторан высокой кухни в Орландо, расположенный в отеле Disney's Grand Floridian Resort & Spa. Он предлагает изысканное меню из нескольких перемен блюд, безупречный сервис и роскошную викторианскую атмосферу.
Уютный городской ресторан американской кухни в Орландо, штат Флорида, известный своей сезонной едой в стиле южной классики. Сезонное американское меню наполнено ностальгическими южными мотивами, а подача блюд минималистична, чтобы подчеркнуть вкус ингредиентов. От местных помидоров до свежих цитрусовых — все блюда создают ощущение домашнего уюта.
Тематическая зона в парке развлечений Disney’s Animal Kingdom, полностью воссоздающая планету Пандора из фильмов Джеймса Кэмерона.
Это популярный и стильный коктейльный бар с ночной атмосферой, расположенный в самом центре Орландо, штат Флорида. Заведение известно своим изысканным дизайном, живой музыкой и уникальными авторскими напитками.
Изысканный и уютный винный бар и лаунж, расположенный в районе North Quarter District в центре города. Это стильное заведение в стиле спикизи, предназначенное исключительно для взрослых (21+), славится своей романтической атмосферой, тщательно отобранной винной картой и южноевропейской кухней.
Знаменит своей коллекцией работ дизайнера Луиса Комфорта Тиффани (1848–1933) и других произведений декоративно-прикладного искусства конца XIX — начала XX века.
Стильный и популярный панорамный бар на крыше, расположенный на 18-м этаже отеля AC Hotel by Marriott в самом центре Орландо. Он известен своими потрясающими видами на город и закаты с высоты птичьего полета.
Это популярный и стильный лаундж-бар, расположенный в торгово-развлекательном комплексе Pointe Orlando на International Drive. Заведение известно своими 42 фирменными мартини, живой музыкой и одной из лучших акций Happy Hour в городе.
Художественный музей в Орландо, который специализируется на традиционном, современном и народном искусстве США.
Главный развлекательный, торговый и ресторанный комплекс курорта Universal Orlando Resort. Он расположен прямо между парковочными гаражами и входами в главные тематические парки: Universal Studios Florida и Islands of Adventure.
Это оживленный и стильный итало-американский ресторан в Орландо, созданный как дань уважения классическим семейным заведениям Нью-Джерси с их традиционными «красными соусами» и атмосферой воскресных обедов.
Первый в Орландо виниловый Hi-Fi лаунж и коктейль-бар в стиле мид-сенчури модерн. Диджеи играют исключительно на виниле через высококлассную аудиосистему, исполняя R&B, соул, классический хип-хоп, афробитс и дэнсхолл.