One80 Skytop Lounge в Орландо
О месте
Популярный и стильный панорамный бар, расположенный на крыше стадиона Kia Center. Заведение известно отличным выбором авторских коктейлей, премиального алкоголя и хорошей винной картой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
400 W Church St, Orlando, FL 32805
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница22:30 - 02:00
Суббота22:30 - 02:00