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One80 Skytop Lounge в Орландо

One80 Skytop Lounge

О месте

Популярный и стильный панорамный бар, расположенный на крыше стадиона Kia Center. Заведение известно отличным выбором авторских коктейлей, премиального алкоголя и хорошей винной картой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

400 W Church St, Orlando, FL 32805

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница22:30 - 02:00
Суббота22:30 - 02:00
Контакты
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