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The Robinson Cocktail Room в Орландо

The Robinson Cocktail Room

О месте

Это популярный и стильный коктейльный бар с ночной атмосферой, расположенный в самом центре Орландо, штат Флорида. Заведение известно своим изысканным дизайном, живой музыкой и уникальными авторскими напитками.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка

Контакты

61 E Pine St, Orlando, FL 32801
+13212060800

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 02:00
Среда19:00 - 02:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00
Контакты
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