The Robinson Cocktail Room в Орландо
О месте
Это популярный и стильный коктейльный бар с ночной атмосферой, расположенный в самом центре Орландо, штат Флорида. Заведение известно своим изысканным дизайном, живой музыкой и уникальными авторскими напитками.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Контакты
61 E Pine St, Orlando, FL 32801
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 02:00
Среда19:00 - 02:00
Четверг19:00 - 02:00
Пятница19:00 - 02:00
Суббота19:00 - 02:00