The Orange County Regional History Center в Орландо
О месте
Экспозиция хронологически рассказывает об истории региона: от коренных народов, колонизации и сельского хозяйства до освоения космоса, появления тематических парков, движения за гражданские права и музыки. Включает постоянные и сменяемые выставки.
Контакты
65 E Central Blvd, Orlando, FL 32801
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье12:00 - 17:00