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The Orange County Regional History Center в Орландо

The Orange County Regional History Center

О месте

Экспозиция хронологически рассказывает об истории региона: от коренных народов, колонизации и сельского хозяйства до освоения космоса, появления тематических парков, движения за гражданские права и музыки. Включает постоянные и сменяемые выставки.

Контакты

65 E Central Blvd, Orlando, FL 32801
+14078368500

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье12:00 - 17:00
Контакты
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