Orlando Museum of Art в Орландо
О месте
Ведущий независимый художественный музей Центральной Флориды, основанный в 1924 году. Он расположен на территории парка Лох-Хейвен и предлагает посетителям энциклопедическую коллекцию, включающую древнее американское искусство, африканские артефакты и современные инсталляции.
Контакты
2416 N Mills Ave, Orlando, FL 32803
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 16:00
Среда10:00 - 16:00
Четверг10:00 - 16:00
Пятница10:00 - 16:00
Суббота10:00 - 16:00
Воскресенье12:00 - 16:00