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Orlando Museum of Art в Орландо

Orlando Museum of Art

О месте

Ведущий независимый художественный музей Центральной Флориды, основанный в 1924 году. Он расположен на территории парка Лох-Хейвен и предлагает посетителям энциклопедическую коллекцию, включающую древнее американское искусство, африканские артефакты и современные инсталляции.

Контакты

2416 N Mills Ave, Orlando, FL 32803
+14078964231

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 16:00
Среда10:00 - 16:00
Четверг10:00 - 16:00
Пятница10:00 - 16:00
Суббота10:00 - 16:00
Воскресенье12:00 - 16:00
Контакты
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