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Orlando Science Center в Орландо

Orlando Science Center

О месте

Крупный интерактивный научно-познавательный музей в Орландо, предлагающий четыре этажа образовательных выставок, лабораторий и современных кинозалов для всей семьи. Центр ориентирован на популяризацию STEM-дисциплин через практический опыт и живые эксперименты.

Контакты

777 E Princeton St, Orlando, FL 32803
+14075142000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
Контакты
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