Orlando Science Center в Орландо

О месте

Крупный интерактивный научно-познавательный музей в Орландо, предлагающий четыре этажа образовательных выставок, лабораторий и современных кинозалов для всей семьи. Центр ориентирован на популяризацию STEM-дисциплин через практический опыт и живые эксперименты.