Orlando Science Center в Орландо
О месте
Крупный интерактивный научно-познавательный музей в Орландо, предлагающий четыре этажа образовательных выставок, лабораторий и современных кинозалов для всей семьи. Центр ориентирован на популяризацию STEM-дисциплин через практический опыт и живые эксперименты.
Контакты
777 E Princeton St, Orlando, FL 32803
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00